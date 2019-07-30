Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о том, что безумие, которое охватило Украину в последнее время, больше напоминает "библейскую притчу".

Дипломат прокомментировала намерение киевских властей создать русскоязычный телеканал, который будет "бороться за умы украинцев" на территории Донбасса и Крыма, а также за умы россиян во всем мире, передает "Свободная пресса".

Захарова подчеркнула, что этот канал на самом деле будет убеждать желающих говорить по-русски украинцев в том, что они неправы. Она также заметила, что Киев планирует покрыть русскоязычную аудиторию по всему миру, хотя на Украине этот язык разрешен исключительно для религиозных обрядов и частных бесед. Официальный представитель МИД РФ добавила, что "безумие происходящего невероятно".