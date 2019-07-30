В МИД заявили о "библейском масштабе" безумия, охватившего Украину
30 июля 2019, 08:40 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о том, что безумие, которое охватило Украину в последнее время, больше напоминает "библейскую притчу".
Дипломат прокомментировала намерение киевских властей создать русскоязычный телеканал, который будет "бороться за умы украинцев" на территории Донбасса и Крыма, а также за умы россиян во всем мире, передает "Свободная пресса".
Захарова подчеркнула, что этот канал на самом деле будет убеждать желающих говорить по-русски украинцев в том, что они неправы. Она также заметила, что Киев планирует покрыть русскоязычную аудиторию по всему миру, хотя на Украине этот язык разрешен исключительно для религиозных обрядов и частных бесед. Официальный представитель МИД РФ добавила, что "безумие происходящего невероятно".