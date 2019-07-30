Аномальная жара за неделю убила в Японии 11 человек

Во вторник, 30 июля, стало известно, что аномальная жара в Японии убила одиннадцать человек. Согласно последней информации источников, такое количество граждан погибло всего за одну неделю.

Жара унесла жизни одиннадцати человек с 22 по 28 июля. Еще 5664 жителя Японии в настоящий момент находятся в больницах, передает "Свободная пресса".

Сильная жара установилась на японской территории после довольно прохладных по меркам страны июня и первой половины июля, напомнили в Главном пожарном управлении Японии сегодня утром. Сейчас столбики термометров показывают +32...+35 градусов по Цельсию.