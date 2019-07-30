Члены семьи Порошенко уехали из Украины в разные страны

Члены семьи бывшего украинского президента Петра Порошенко, у которого на выборах выиграл шоумен Владимир Зеленский, уехали из Украины в разные страны. Накануне стало известно, что семья Порошенко покинула страну.

В Киеве возбудили еще одно уголовное дело в отношении уехавшего из Украины с семьей Порошенко

Также стало известно, что Порошенко отказался от государственной охраны, которая ему положена пожизненно.

Оказывается, родственники Порошенко отправился в Объединенные Арабские Эмираты и Германию.

Семейство бывшего украинского президента улетело из страны в разные даты и на разных самолетах, — сообщает "ФАН". Первой Украину покинула бывшая первая леди Марина Порошенко вместе с двумя дочерьми и сыном. Они вылетели 23 июля из Киева в Мюнхен.

Глава семейства улетел 28 июля с сыном, невесткой и внучкой. Сначала они направились в Стамбул, а из Турции в Арабские Эмираты - в Дубай.