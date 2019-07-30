В Киеве возбудили еще одно уголовное дело в отношении уехавшего из Украины с семьей Порошенко

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило еще одно уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко, который уехал из страны со своей семьей.

Порошенко сбежал из Украины?

По данным источника ГБР, дело возбуждено из-за его вмешательства Порошенко в судебный процесс и давления на судей, - сообщает kp.ru.

Украинские СМИ пишут, что новое уголовное дело по заявлению экс-главы Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко было возбуждено еще 15 июля, оно уже внесено Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Бывший украинский лидер Петр Порошенко является фигурантом нескольких уголовных дел. Также из украинских СМИ вчера стало известно, что Порошенко со всей семьей уехал отдыхать в Турцию. Он написал заявление об отказе от услуг государственной охраны, обещая оправдать доверие граждан страны.