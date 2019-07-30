СМИ: обвиняемый по терактам 11 сентября готов пойти на сделку

Халид Шейх Мохаммед, который, как предполагается, причастен к организации терактов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах Америки, в минувший понедельник заявил, что готов пойти на сделку.

Мужчина сообщил, что готов выступить на стороне более чем 800 граждан, которые обвинили власти Саудовской Аравии в поддержке террористов, передает ФБА "Экономика сегодня".

Об этом Мохаммед заявил в письме, которое направил в федеральный суд Манхэттена, где рассматривается вышеуказанный коллективный иск, уточняет издание The Wall Street Journal. Мужчина отметил, что согласен пойти на этот компромисс, но взамен просит сберечь его от смертной казни.