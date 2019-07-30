На Украине партия Зеленского «Слуга народа» назвала возможного спикера Верховной рады

Лидер партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков, скорее всего, будет спикером Верховной рады. Избранный в Раду IX созыва от «Слуги народа» Давид Арахамия убежден, что за Разумкова проголосует большинство народных депутатов., сообщает kp.ru.

По мнению соратника Зеленского, 35-летний Разумков - самый достойный кандидат. Давид Арахамия считает, что за лидера партии могут проголосовать 250 депутатов Рады. Сам Разумков сейчас боится «сглазить» свое назначение.

Ожидается, что вице-спикером станет представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

Досрочные парламентские выборы на Украине состоялись 21 июля. Партия «Слуга народа» одержала победу,

Всего в Раде IX созыва будет пять партий.

Разумков - уроженец города Бердичева. Окончил Киевский институт международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко по специальности «Международные экономические отношения» и Национальный университет государственной налоговой службы по специальности «Правоведение». В 2006 году был членом партии Виктора Януковича Партия регионов.

Разумков - один из руководителей избирательной кампании Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года.