На Украине партия Зеленского «Слуга народа» назвала возможного спикера Верховной рады
30 июля 2019, 07:18 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков, скорее всего, будет спикером Верховной рады. Избранный в Раду IX созыва от «Слуги народа» Давид Арахамия убежден, что за Разумкова проголосует большинство народных депутатов., сообщает kp.ru.
По мнению соратника Зеленского, 35-летний Разумков - самый достойный кандидат. Давид Арахамия считает, что за лидера партии могут проголосовать 250 депутатов Рады. Сам Разумков сейчас боится «сглазить» свое назначение.
Ожидается, что вице-спикером станет представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.
Досрочные парламентские выборы на Украине состоялись 21 июля. Партия «Слуга народа» одержала победу,
Всего в Раде IX созыва будет пять партий.
Разумков - уроженец города Бердичева. Окончил Киевский институт международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко по специальности «Международные экономические отношения» и Национальный университет государственной налоговой службы по специальности «Правоведение». В 2006 году был членом партии Виктора Януковича Партия регионов.
Разумков - один из руководителей избирательной кампании Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года.