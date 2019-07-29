Серена Уильямс заявила, что придумала платье, которое подойдёт абсолютно всем

Знаменитая теннисистка и бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс рассказала, что разработала крой платья, которое подойдёт любой женщине вне зависимости от типа фигуры.

Теннисистка занимается разработкой собственной коллекции одежды, среди которой представлено и новое чудо-платье. Оно выполнено в красном цвете с драпировкой на груди и изготовлено из эластичного материала. В рекламном ролике помимо самой теннисистки в платье позируют несколько женщин с разными типами фигур.

«Я разработала платье Twist Front для всех и каждой», - написала Уильямс в Instagram.