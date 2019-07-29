В Великобритании осудили женщину, которая 12 лет получала пенсию почившего отца

В Великобритании вынесли обвинительный приговор 68-летней Этель МакГилл, которая на протяжении 20 лет разыгрывала деменцию и в течение 12 лет получала пенсию и пособие покойного отца.

Об этом сообщает РенТВ со ссылкой на материал Mirror. Женщине удалось обманывать медиков в течение 20 лет, симулируя свой частичный паралич и слабоумие ради пособий по инвалидности. Кроме того, предприимчивая британка на протяжении 12 лет скрывала от социальных работников смерть собственного отца для получения его пенсий и пособий по инвалидности.

В ходе каждого визита работников социальной службы женщине удавалось находить различные предлоги, по котором увидеть ее родителя в настоящий момент было невозможно. Соучастниками обмана стали ее сын его экс-подруга. Однако "сколько веревочке не виться...". У полицейских возникли подозрения относительно состояния Этель.

За ее домом установили слежку, в ходе которой правоохранителям удалось выяснить, что мисс МакГилл вполне здорова, способна самостоятельно передвигаться, водить машину и даже таскать тяжелые коробки.

В течение многолетней аферы ей удалось присвоить себе более 750 тысяч фунтов стерлингов (около 60 миллионов рублей). Сегодня мошенницу осудили на 5 лет и 8 месяцев лишения свободы.