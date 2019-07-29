Порошенко улетел отдыхать в другую страну без охраны

Бывший глава Украины Пётр Порошенко отправился в Турцию вместе со своей семьёй. При этом политик отказался от предоставленной ему государственной охраны.

«Часть членов его семьи выехала из Украины на прошлой неделе. Другая часть и он выехали в воскресенье. Летели в Стамбул», - сообщили журналисты. Также отмечается, что экс-президент Украины отказался от государственной охраны, которая по существующему законодательству положена ему пожизненно, как бывшему главе государства, передаёт РИА Новости. О том, сколько времени Порошенко проведёт без охраны, умалчивается.