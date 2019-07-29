Российский Генштаб обвинил США в разграблении нефти в Сирии

Частные военные компании из США занимаются грабежом на сирийских нефтяных объектах. С таким заявлением выступил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской. В Москве в Минобороны прошел брифинг, в котором поднималась тема американского присутствия в Сирии.

В настоящий момент у американцев в Сирии две цели. Первая — это подготовка боевиков. Тренировочный лагерь находится в районе базы Эт-Танф. Там собрались около 2700 головорезов. Эта вооруженная группровка называется «Магавир ас-Саура». Цель боевиков — терракты и нападения на нефтяные объекты.

«Помимо подготовки боевиков американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье», — продолжил Сергей Рудской, — «В последнее время на этих объектах отмечается активное наращивание численности сотрудников американских частных военных компаний. Сегодня в Сирии численность наемников ЧВК превышает 3,5 тыс. человек».

Контрабанду американцы перехватили у запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Полученные от этой продажи ворованной нефти доходы тратятся на содержание боевиков, подкуп шейхов и подрывную работу.