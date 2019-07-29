Сегодня новый премьер-министр Великобритании переедет на Даунинг-стрит

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник, 29 июля, окончательно переедет в резиденцию главы правительства, которая расположена в доме номер 10 на Даунинг-стрит в Лондоне.

Возлюбленная политика Кэрри Симондс будет жить там вместе с ним, уточнил сегодня днем представитель британского премьера.

Как сообщает информационное агентство Reuters, Борис Джонсон еще ни разу не ночевал в резиденции после вступления в должность премьер-министра.

Ранее журналисты заметили, что спутница жизни политика копирует стиль герцогини Кембриджской Кэтрин.