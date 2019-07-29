Политолог оценил намерение украинского руководства реформировать СБУ

Политолог Александр Асафов оценил заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка о планах украинских властей реформировать Службу безопасности страны.

Асафов полагает, что это одно из очередных популистских заявлений, которые призваны демонстрировать, что при новой команде абсолютно все на Украине будет по-другому. По словам политолога, содержания в заявлении о реформах немного – не исключено, что будет усилена какая-то одна институция.

В беседе с RT Александр Асафов предположил, что новое руководство страны начнет "плодить" разные спецслужбы, подконтрольные новой команде и впоследствии "выключать" старые.