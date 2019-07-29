СМИ: супруга нового премьера Великобритании копирует стиль герцогини Кейт

Журналисты обратили внимание на то, что супруга нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона копирует стиль герцогини Кэтрин. Жена принца Уильяма является признанной иконой стиля.

Многие заметили, что Кэрри Симондс активно повторяет образы герцогини Кембриджской, передает в понедельник, 29 июля, портал teleprogramma.pro.

В частности, супруга Джонсона вдохновилась розовым платьем Кейт с цветочным принтом и приобрела точно такое же. Также у женщины есть черное вечернее платье в пол, похожее на наряд герцогини, и даже дутый жилет для ветреной погоды, подобный тому, который носила жена принца.

Поклонники Кэтрин спокойно восприняли эту информацию, поскольку считают, что если и стоит с кого-то брать пример в сфере моды и стиля, то только у герцогини.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Telegraph Fashion (@telegraphfashion)27 Июл 2019 в 3:32 PDT