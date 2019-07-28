Мнение латвийских политиков о митинге в Москве

Задержание более тысячи человек на митинге оппозиции в Москве и неоправданное применение силы против мирных демонстрантов нарушают права на свободу собраний и мнений. Так заявили в Брюсселе.

Европейский союз раскритиковал задержания протестующих в Москве 27 июля. Данные действия властей нарушают права граждан и их права на свободу собраний и свободное выражение мнений.

Как отнеслись латвийские политики, чиновники к событиям в Москве?

Комментарии специально для «Аргументы Недели».

Янис Григалис, политолог, экс-переводчик президента Латвии: «Интересно, а как же нужно было довести терпеливый русский народ? Что нужно было сделать, чтобы люди вышли на улицу? Мы слышим по российскому ТВ, что строят мосты, дома, города и т.д. Мы слышим, что люди довольны своей жизнью! А что мы увидели вчера? Разбитые головы, крики, аресты. Видимо, нам показывают только красивую сторону жизни. А то, что происходит на самом деле просто скрывают. Почему люди не имеют право сказать то, что думают? Почему? Кто ответит за тех избитых? Я думаю, что митинги еще будут. Народ уже вышел на улицы. С людьми нужно считаться и уважать их!»

Полковник КГБ ЛССР в отставке: «Да, был митинг. Но я считаю, что «жести» не было. Не было слезоточивого газа, не было резиновых пуль. Власти «останавливали» людей. Это и понятно. Конечно, попали и под «раздачу» невинные люди, но не было то, что происходило в Гонконге или Париже. Да, есть недовольные властью в России. Это было всегда. Я никого не обеляю, но вышло так, как вышло. Вот только где г-н Собянин? Почему он молчит до сих пор?»

Янис Юрканс, политик, экс-министр иностранных дел Латвии: «Я знаю, что случилось в Москве. Давайте разберемся! Это был санкционированный митинг или нет? Если нет, то действие властей понятно. Нет, я никогда не буду за насилие и силу. Поймите, пожалуйста, мы все боимся хаоса. Россия – огромная страна и управлять ею очень, очень сложно. Я уверен, что власти не допустят хаоса. Они сумеют договориться с людьми. Нет, я не думаю, что будут еще митинги такого плана. Вы спрашиваете насчет г-на Собянина… Я не могу ответить на этот вопрос. Я не знаю где он. Почему он не поговорил с москвичами? В первые часы ВОВ глава СССР тоже «не вышел» к народу. Конечно, это не совсем удачный пример, но в истории такие случаи были. Может градоначальник Москвы заболел? Все в жизни бывает».