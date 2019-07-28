Тропический шторм "Эрик" сформировался в Тихом океане между побережьем Мексики и Гавайскими островами. Об этом сообщили в Национальным центре по наблюдению за ураганами США, пишет ТАСС.

Сейчас скорость ветра в его эпицентре составляет около 17,9 м/с. Шторм перемещается к Гавайским островам со скоростью 7,8 м/с. Согласно прогнозам специалистов, "Эрик" наберет полную силу к понедельнику.

Скорость ветра будет усиливаться. К 29 июля "Эрик" достигнет силы урагана (более 33 м/с). "Эрик" находится на расстоянии 2,4 тыс. километров от Мексики. Гавайских островов он достигнет ко 2 августа.