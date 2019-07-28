Принц Гарри и Меган Маркл опровергли информацию о правилах для соседей

Королевская чета Меган Маркл и принц Гарри опровергли информацию о строгих правилах для соседей, согласно которым тем, кто живет рядом с загородной резиденцией супругов, нельзя здороваться с ними. Соседям принца Гарри и герцогини Меган запретили здороваться с семейной парой

Представителям дворца пришлось сделать официальное заявление. В нем говорится, что "герцог и герцогиня никогда не требовали ничего подобного" и что письма были "разосланы одним из придворных по его собственной инициативе".

"Герцог и герцогиня не просили об этом, не знают об этом и не имеют никакого отношения к содержанию данного руководства", - сказано в официальном заявлении Букингемского дворца, который вновь вынужден был вмешаться в скандал.

Ранее официальное опровержение (а они, отметим, крайне редки) от королевской семьи получили слухи о том, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон якобы неоднократно прибегала к антивозрастным хирургическим процедурам.