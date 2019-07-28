Эксперт прокомментировал обращение Зеленского к предстоятелям церквей Украины
28 июля 2019, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]
Российский эксперт Роман Силантьев прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к диалогу между предстоятелями церквей на Украине. Зеленский сегодня поздравил всех верующих с Днём Крещения Руси и призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу.
По оценке эксперта, "Зеленский пока не в состоянии наладить диалог даже по Донбассу, рано говорить о другом".
Призыв украинского президента к диалогу - это благое пожелание, не более того, - передает RT.
"Конструктивные взаимоотношения между представителями власти и церкви на Украине возможны, были периоды, когда такой диалог осуществился. Но сейчас не лучшее для него время», — заявил доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.
Эксперт отметил, что украинский президент должен выработать новую политическую линию в отношении неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).