Эксперт прокомментировал обращение Зеленского к предстоятелям церквей Украины

Российский эксперт Роман Силантьев прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к диалогу между предстоятелями церквей на Украине. Зеленский сегодня поздравил всех верующих с Днём Крещения Руси и призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу.

По оценке эксперта, "Зеленский пока не в состоянии наладить диалог даже по Донбассу, рано говорить о другом".

Призыв украинского президента к диалогу - это благое пожелание, не более того, - передает RT.

"Конструктивные взаимоотношения между представителями власти и церкви на Украине возможны, были периоды, когда такой диалог осуществился. Но сейчас не лучшее для него время», — заявил доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.

Эксперт отметил, что украинский президент должен выработать новую политическую линию в отношении неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).