Видео: Лас-Вегас атакован полчищами кузнечиков

Дождливая зима и прохладная весна стали причиной нашествия кузнечиков в американском Лас-Вегасе, штат Невада. Об этом сообщают местные телеканалы, публикуя десятки видеороликов очевидцев.

Тучи небольших светло-коричневых насекомых почти сплошным ковром покрывают части городских тротуаров, кружатся у источников света. Если днем они не очень активны, то вечером они повсюду, передают СМИ.

Кузнечики совершенно безобидны для человека, напоминает РИА Новости. Согласно прогнозам ученых, насекомых можно будет наблюдать в городе и на севере штата еще несколько недель, затем они мигрируют на север.

The grasshoppers came out to play overnight! ???? Viewers sent in their video of grasshopper swarms from around the Las Vegas Valley Thursday night. Have you seen them in your neighborhood?



WHY grasshoppers are invading the valley: https://t.co/DSSz72ZLwH pic.twitter.com/oJkLdujqNr