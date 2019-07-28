Видео: Лас-Вегас атакован полчищами кузнечиков

Дождливая зима и прохладная весна стали причиной нашествия кузнечиков в американском Лас-Вегасе, штат Невада. Об этом сообщают местные телеканалы, публикуя десятки видеороликов очевидцев.

Тучи небольших светло-коричневых насекомых почти сплошным ковром покрывают части городских тротуаров, кружатся у источников света. Если днем они не очень активны, то вечером они повсюду, передают СМИ.

Кузнечики совершенно безобидны для человека, напоминает РИА Новости. Согласно прогнозам ученых, насекомых можно будет наблюдать в городе и на севере штата еще несколько недель, затем они мигрируют на север.