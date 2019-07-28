МИД Украины выразил протест из-за поездки Дмитрия Медведева в Крым

МИД Украины выразил протест из-за поездки премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым. Глава российского правительства прибыл в Крым на два дня. 28 июля Медведев в Севастополе принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Военно-морского флота России.

Премьер находился на парадной трибуне с видом на Севастопольскую бухту, где проходит военно-морской парад.

"МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым", — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

В прошлом году в Севастополь на День ВМФ приезжал Владимир Путин.

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации после проведённого в марте 2014 года референдума. Большинство крымчан и жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией.