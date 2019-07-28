Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии утром в воскресенье, 28 июля, назвал "враждебными" планы некоторых европейских государств по развертыванию флота в Персидском заливе.

Рабии подчеркнул, что подобные действия европейских стран лишь спровоцируют и еще сильнее обострят напряженность, передает агентство ISNA. Иранский политик также отметил, что Тегеран является одним из основных гарантов безопасности в Персидском заливе.