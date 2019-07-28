В Италии из-за непогоды погибли два человека. Согласно последней информации осведомленных источников, одна женщина скончалась в населенном пункте Фочене под Фьюмичино, а вторая – в Альто-Адидже.

Известно, что 27-летняя итальянка находилась в своей машине, когда торнадо поднял ее в воздух, сообщает в воскресенье новостной канал RaiNews24. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Кроме того, в горах в Альто-Адидже молния ударила в норвежскую спортсменку, которая принимала участие в местном забеге.

Напомним, накануне на Италию обрушились сильные грозы с градом. В ряде северных и центральных районов был объявлен "оранжевый" уровень опасности.