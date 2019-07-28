Власти Северной Кореи в субботу, 27 июля, отпустили задержанный 10 суток назад российский рыболовецкий траулер «Сянхайлинь-8». Об освобождении судна сообщило посольство РФ в Пхеньяне.

Российский дипломаты рассказали, что вчера во второй половине дня (10:00 мск) капитану траулера В. Веревке представители КНДР сообщили об освобождении.

В 19:30 (по местному времени) судно отошло от причала порта Вонсан и взяло курс на Сокчо (Южная Корея).

В составе экипажа траулера - двое граждан Республики Корея. В порту Сокчо они сойдут на берег.

Российская дипмиссия сообщила эту информацию на своей странице в Facebook.

Члены экипажа после инцидента находятся в хорошем состоянии. Все 17 (15 россиян и два из Кореи) живы и здоровы.

Российское посольство устанавливает обстоятельства задержания российского судна пограничниками КНДР. Один из членов экипажа заявил, что траулер отпустили без штрафных санкций, а инцидент полностью исчерпан.

Напомним, в ночь на 17 июля –пограничники КНДР высадились на российский корабль, который шел на промысел краба в Приморье. «Сянхайлинь-8» направлялся из Южной Кореи в акваторию Японского моря.

Северокорейские пограничники отключили на судне все средства связи и конвоировали его в порт Вонсан.

Российский консул смог посетить моряков лишь 23 июля.