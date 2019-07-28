В СМИ сегодня появилась информация о том, что близкий к президенту США Дональду Трампу сенатор Рэнд Пол помешал принять закон, который вводит санкции против газопровода "Северный поток – 2".

Согласно последней информации, Пол перенес рассмотрение в сенатском комитете по иностранным делам законопроекта, который вводит ограничения в отношении судов, занимающихся укладкой морской части газопровода, а также против юридических и физических лиц, связанных с этим процессом.