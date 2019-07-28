На уличном празднике в Нью-Йорке была открыта стрельба, погиб человек

В воскресенье, 28 июля, стало известно, что в нью-йоркском районе Бруклин во время уличного праздника была открыта стрельба. В СМИ поступила информация о гибели одного человека.

К настоящему моменту известно об одиннадцати пострадавших, среди которых ребенок, сообщают сегодня утром местные СМИ. Подчеркивается, что медики, которые незамедлительно прибыли на место происшествия, оценивают состояние некоторых граждан как тяжелое.

Сотрудники полиции ищут нападавшего. Устанавливаются мотивы преступника.