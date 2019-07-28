Прибалтика: на женщину у ее дома напал волк

Ранним утром на острове Хийумаа в Эстонии волк напал на женщину ее собственного дома. Как сообщили эстонские коллеги, дама получила серьезные повреждения в области лица. Ей потребовалась серьезная медицинская помощь.

Как все произошло?

Ранним утром собака захотела на улицу, и женщина выпустила ее погулять. Через несколько минут собака завыла. Хозяйка сразу поняла: что-то не так с животным – она хорошо знает голос своей собаки. Женщина вышла, чтобы впустить своего питомца, и когда открыла дверь, собака влетела домой, а за ней – волк, который набросился на саму хозяйку.

«Все произошло за считанные секунды. Вероятно, волк хотел напасть на собаку, но подвернулась ему я, и он прыгнул мне прямо к лицу. Волк разодрал мне лицо. Все было в крови».

На собаке же нет ни одной царапины. Хозяйка довольна: «Видимо, я вовремя подоспела».









Событие, которое испугало эстонку, произошло на хуторе, который расположен в километре от Балтийского моря. Вокруг густой сосновый лес.

Женщина утверждает, что раньше она не видела хищников возле хутора.

Но эстонские охотники рассказывают, что в округе гуляет один старый волк, который нападает на домашних животных.

Общество охотников Эстонии просит людей сохранять спокойствие. Речь идет о единичном случае.