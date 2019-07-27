Около 300 тысяч верующих приняли участие в крестном ходе в Киеве

Около 300 тысяч православных верующих в субботу, 27 июля, приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в Киеве. Праздник Крещения Руси отмечается в день памяти святого равноапостольного князя Владимира (28 июля), благодаря которому в 988 году древняя Русь приняла христианскую веру.

Митрополит Бориспольский и Броварской, управляющий делами УПЦ Антоний сообщил, что в крестном ходе Украинской православной церкви в честь Дня крещения Руси приняли участие около 300 тысяч верующих.

Глава МВД Украины Арсен Аваков ранее сегодня привел данные, что в крестном ходе приняли участие около 30 тысяч человек.



По традиции в канун дня памяти святого равноапостольного князя Владимира был совершен молебен у памятника святому на Владимирской горке Киева, который возглавил Священноархимандрит Киево-Печерской Лавры Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. За богослужением молились постоянные члены Священного Синода Украинской Православной Церкви, а также епископат УПЦ, многочисленное духовенство и тысячи паломников.

По окончании молебна митрополит Онуфрий обратился ко всем молящимся со словом проповеди.

Далее во главе с Предстоятелем был совершен многотысячный крестный ход в Киево-Печерскую Лавру. Во время крестного хода к древней обители были пронесены мощи святого благоверного князя Владимира Крестителя, стопа апостола Андрея Первозванного, мощи святителя Луки Крымского, преподобного Алексия Карпаторусского, преподобного Лаврентия Черниговского и преподобного Кукши Одесского.

Во время крестного хода Первосвятитель Украинской Православной Церкви совершил заупокойную литию на месте гибели пострадавших во время трагических событий, которые имели место в центре столицы в конце 2013 — начале 2014 годов, - сообщается на сайте Лавры.