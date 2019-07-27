ДНР: ВСУ выводит подразделения полка «Азов» из Донбасса из-за отказа подчиняться

Украинские военачальники и силовики провели в Краматорске экстренное совещание по оценке эффективности деятельности одного из подразделений «Азова» (запрещенной в России организации) в Донбассе на Горловском направлении.

Решено вывести подразделения запрещенного в РФ «Азова» из-за полного отказа членов батальона подчиняться ВСУ. Также националисты отказывались согласовывать свои действия по применению оружия.

Соответствующее решение направлено на рассмотрение главам МВД Украины Арсену Авакову и Нацгвардии Николаю Балану.

Нацистов могут направить в Мариуполь.

Официального представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина цитирует «Звезда»: «Причиной экстренного сбора главных руководителей СБУ, Национальной гвардии Украины и Вооруженных сил Украины стали действия азовцев, выражавшиеся в полном отказе нацистов согласовывать свои действия с руководством 30-й бригады и Штабом оккупационных сил в вопросах применения оружия».

В штабе «ООС» сомневаются в принятии решения, потому что незаконная деятельность «Азова», по данным Басурина, приносит значительный доход главам ведомств.