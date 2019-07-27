Минобороны РФ назвало ложью информацию о задержании Румынией судов с российской бронетехникой для Сербии

В Минобороны РФ опровергли информацию о задержании Румынией судов с российской бронетехникой, которая якобы предназначалась для Сербии. В оборонном ведомстве заявили, что никакого транспорта для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию не направлялось.

Российские военные назвали "абсолютной ложью" все заявления о подобных поставках и якобы задержании румынской стороной российского транспорта с бронетранспортерами.

По данным Минобороны, "все поставки были осуществлены в строгом соответствии с условиями заключенного контракта и в согласованные сторонами сроки", весь экспорт продукции военного назначения из России в Сербию осуществляются в строгом соответствии с международным законодательством и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.

МИД Румынии ранее сообщил о запрете транспортировки военной техники из России в Сербию по Дунаю.