Украинские сатирики начали "облизывать" Зеленского
27 июля 2019, 16:54 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
На Украине у юмористов появился новый тренд. Большинство шуток теперь посвящается ему. Юмористы без остановки хвалят Зеленского. Украинские массмедиа намекают, что совсем как Путина в России.
Новый тренд был замечен на концерте «Лиги смеха». Ведущим этого популярного шоу некогда был Владимир Зеленский. Теперь он посетил концерт в статусе президента Украины.
Большая часть концерта была отведена высмеиванию Порошенко и комплиментам в адрес Зеленского.
«Гоцман — гроза всех бандитов. Это как Зеленский, только в Одессе», — одна из типичных современных шуток. Ее исполнил одесский юморист.
Украинские журналисты отметили, что ситуация очень похожа на то, что происходит в России, где шутки над Путиным безобидны и преимущественно носят комплиментарный характер.