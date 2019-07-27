На Украине у юмористов появился новый тренд. Большинство шуток теперь посвящается ему. Юмористы без остановки хвалят Зеленского. Украинские массмедиа намекают, что совсем как Путина в России.

Новый тренд был замечен на концерте «Лиги смеха». Ведущим этого популярного шоу некогда был Владимир Зеленский. Теперь он посетил концерт в статусе президента Украины.

Большая часть концерта была отведена высмеиванию Порошенко и комплиментам в адрес Зеленского.

«Гоцман — гроза всех бандитов. Это как Зеленский, только в Одессе», — одна из типичных современных шуток. Ее исполнил одесский юморист.

Украинские журналисты отметили, что ситуация очень похожа на то, что происходит в России, где шутки над Путиным безобидны и преимущественно носят комплиментарный характер.