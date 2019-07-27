Политолог перечислил главных врагов Зеленского
27 июля 2019, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский политолог Виктор Небоженко оценил, какие же основные враги на данный момент есть у президента Украины Владимира Зеленского. По мнению специалиста, реальную угрозу для статуса Зеленского как главы государства могут представлять два человека.
Небоженко считает, что опасность для нынешнего лидера Украины представляют бывший президент страны Пётр Порошенко и политик Виктор Медведчук, передаёт Lenta.Ru. Политолог предположил, что оба они не собираются отдавать власть Зеленскому и выжидают удобный момент, чтобы начать действовать.
«Порошенко будет критиковать и наступать на президента со стороны украинского национал-консерватизма, а Медведчук — со стороны пророссийской полусоветской аудитории юго-востока Украины», - сказал Небоженко.