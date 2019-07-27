Политолог перечислил главных врагов Зеленского

Украинский политолог Виктор Небоженко оценил, какие же основные враги на данный момент есть у президента Украины Владимира Зеленского. По мнению специалиста, реальную угрозу для статуса Зеленского как главы государства могут представлять два человека.

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Небоженко считает, что опасность для нынешнего лидера Украины представляют бывший президент страны Пётр Порошенко и политик Виктор Медведчук, передаёт Lenta.Ru. Политолог предположил, что оба они не собираются отдавать власть Зеленскому и выжидают удобный момент, чтобы начать действовать.

«Порошенко будет критиковать и наступать на президента со стороны украинского национал-консерватизма, а Медведчук — со стороны пророссийской полусоветской аудитории юго-востока Украины», - сказал Небоженко.