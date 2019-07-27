Кличко перечислил сходства между Зеленским и Януковичем

Виталий Кличко заявил, что некоторые действия нынешнего президента Украины Владимира Зеленского напоминают поступки его предшественника Виктора Януковича. В частности, мэр Киева высказался о том, что глава страны собирается сместить его с должности градоначальника.

Речь Кличко насмешила народ. Снова

На этой неделе в прессе появились новости о том, что Зеленский планирует сместить с занимаемой должности нынешнего мэра Киева Виталлия Кличко и заменить его на руководителя телеканала «1+1» Александра Ткаченко, передаёт РИА Новости.

«Каждый президент хочет оказывать влияние на столицу, потому что Киев так важен. Но если Зеленский хочет свергнуть меня с поста главы администрации, он нарушает закон и ведет себя не иначе, как Янукович, который поступал точно так же», - высказался по этому вопросу Кличко.