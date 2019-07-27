Посол ЕС на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что у Украины сейчас создан ужасный имидж. Он отметил, что с этим необходимо бороться не только политикам, но и самим гражданам страны.

Мингарелли подчеркнул, что не только у европейцев, но и у самих украинцев страна в первую очередь ассоциируется с негативом, передаёт РИА Новости. Дипломат уверен, что на самом деле Украина является гораздо более привлекательной страной, чем показывает её нынешний имидж.

«Дело в том, что у Украины сейчас – ужасный имидж. Вам и самим надо прекратить ассоциировать вашу страну исключительно с негативными вещами, вроде "коррупции, коррупции и коррупции вокруг"», - посоветовал он.