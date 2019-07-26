Пользователи социальной сети Instagram в пятницу, 26 июля, активно обсуждают архивные фотографии королевы Великобритании Елизаветы II, на которых она буквально "усыпана" бриллиантами и другими камнями.

На одной из страничек, посвященных британской королевской семье, сегодня появились кадры, сделанные несколько десятков лет назад. На фото запечатлена королева в роскошных тиарах и других украшениях.

Особенное внимание поклонников Елизаветы II привлек первый снимок, на котором королеву можно увидеть в зеленом платье, расшитом блестками. Ее наряд дополнен тяжелой короной с огромными бриллиантами, тяжелыми бриллиантовыми серьгами, массивным колье с камнями, а также золотой брошью.

Многим показалось, что такое обилие украшений даже для главы семьи монархов является чрезмерным. Другие пришли в восторг и отметили, что Елизавета II является канонической королевой "из сказок".