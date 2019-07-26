Латвийский публицист: молодые русские загадят нашу страну

Латвийский журналист, публицист Элита Вейдемане никак не оставляет без своего внимания посты в социальных сетях представителей Русского Союза Латвии.

Недавно представитель РСЛ Александр Филей на ФБ опубликовал свое «послание» под названием «17июня. С Праздником».

«Всех сердечно поздравляю с праздником. Желаю крепости духа, бодрости, веселого настроения и светлых надежд!»

Далее, г-н Филей призывает почитать и уважать этот праздник.

12 июня 1940 года в Латвию вошли советские войска и установилась советская власть.

Многие читатели ФБ восприняли неоднозначно эту публикацию.

Глава РСЛ Татьяна Жданок была озадачена высказыванием Александра.

«Нужно все же думать сперва, а уже потом что-то писать».

Г-жа Вейдемане высказалась конкретно: «Спасибо, Саша. Правда, спасибо. Я не смогла сдержать свою благодарность и отправила заявление в Службу госбезопасности, где среди всего прочего отметила: «Филей опубликовал текст, в котором прославляет советскую оккупацию и оправдывает советские преступления, в том числе и депортации. Публичное прославление военных преступлений – наказуемые действия. Также запрещено прославление оккупационного режима. Это мое письмо прошу считать заявлением в Государственные правоохранительные службы и предоставить мне ответ».

Ответ г-жа Вейдемане получила: служба госбезопасности завела уголовный процесс по статье 74, за действия, которые публично прославляют, отрицают, оправдывают военные преступления, совершенных СССР против Латвийской Республики и ее граждан.

Интересно другое! Г-жа Вейдемане отмечает, что Александр Филей – не дурак и не больной. Он молодой и хорошо образованный человек, учился в Латвийском университете и гражданин Латвии.

Далее, публицист рассуждает: «В противогосударственной и противолатвийской среде стали появляться молодые, умные люди, которым сложно инкриминировать старомодный шовинизм, который был характерен для сдерживателей интерфронта 90-х, у которых в мозгу было только две извилины – первая от кепки Ильича, вторая от топора, случайно упавшего с печки. Появились образованные и передовые русскоговорящие молодые люди с огромным багажом исторических фактов, люди, которые умеют эти факты интерпретировать в нужном им идеологическом направлении. Но нужно понимать, что грядет новое поколение ненавидящих Латвию, они загадят нашу страну интеллектуально ярко так, что будет не за что ухватиться».

Данный пост в ФБ г-жи Вейдемане комментирует политик Андрей Мамыкин: «Аж сердце прихватило! Прилег и размышляю о судьбе страны. Пусть с Александром Филеем разбираются правоохранительные органы. Это их работа. А вот то, что сказала г-жа Вейдемане – интересно. А что она неправильно сказала? Пока некие представители латвийской молодежи, особенно в провинции, «кушают» пиво и греются на солнце с девушками, и, конечно, не учатся, не работают, то молодое русскоязычное поколение «грызет гранит науки», и получают образование! Эх, молодец опытная женщина Вейдемане!»