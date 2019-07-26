Трамп: торговое представительство США изучает возможность реформирования ВТО

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в пятницу, 26 июля, заявил, что торговое представительство страны рассматривает возможность реформирования Всемирной торговой организации (ВТО).

Глава Белого дома представил меморандум, в котором содержится информация о "несправедливом" предоставлении статуса развивающихся стран. Трамп заметил, что Гонконг, Бруней, Макао, Кувейт, ОАЭ и Катар входят в десятку самых богатых экономик мира, но при этом претендуют на статус развивающихся стран, тем самым нанося ущерб не только другим развитым государствам, но и экономикам, которые на самом деле нуждаются в особом и дифференцированном режиме, передает "Росбалт".

Особую озабоченность у Дональда Трампа вызывает Китай, который тоже называет себя "развивающейся страной", но экономические показатели КНР опровергают этот факт.

Глава США добавил, что Вашингтон намерен использовать все имеющиеся средства для недопущения предоставления послаблений "развивающимся" странам в рамках ВТО.