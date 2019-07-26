Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа, - сообщил глава Минэнерго РФ Новак

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа. Срок действия контракта истекает 31 декабря 2019 года.

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" и ЕК начать техконсультации по транзиту газа

По словам российского министра энергетики, Москве в целом мы за то, чтобы Киев покупал напрямую газ.

Новак рассказал, что трехсторонние консультации начнутся после того, как на Украине будет избрано новое правительство и появятся контрагенты, - передает ТАСС.

Глава Минэнерго уточнил, что Россия предложила Украине "продлить действующий контракт на год на существующих условиях".

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что дату следующей трехсторонней встречи уже можно назначать, но главное, что до такой встречи нужно было бы провести консультации на техническом уровне с "Газпромом" и специалистами Еврокомиссии.