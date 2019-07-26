Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил слова президента США Дональда Трампа об ответных мерах Вашингтона на "глупость" главы Франции Эммануэля Макрона.

Ранее американский лидер намекнул на увеличение ввозных пошлин на французские вина после введения Парижем так называемого "налога на Google".