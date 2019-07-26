В Индии полиция арестовала четырех человек за избиение тигра-людоеда

Правоохранительные органы разбираются с инцидентом, в котором был жестоко избит тигр. Жители одной из деревень напали на хищника, после того, как он напал на людей. Об этом сообщает британская Guardian.

Тигр-людоед сбежал из заповедника Пилихбит. Он совершил нападение на жителей одной из деревень. Перепуганные и ожесточенные, они взяли в руки оружие и начали преследовать хищника. В конце концов сельчане загнали тигра и забили его деревянными палками.

Инцидент попал на видео. Оно быстро превратилось в вирусное и стало популярным в социальных сетях.

В конце концов, кадрами заинтересовались индийские силовики. Тигры относятся к категории вымирающих видов животных. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту убийства краснокнижного хищника.

Уже опознаны 33 человека, которые принимали участие в избиении. Четверо задержаны.