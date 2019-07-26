Датские рыболовы обеспокоены тем, что юго-восточный маршрут газопровода "Северный поток – 2" способен повлиять на промысел трески. Этот путь ранее предложили рассмотреть сами власти Дании.

Согласно последней информации Датского энергетического агентства (DEA), А ссоциация рыболовов Борнхольм и Кристиансе заявила, что предпочитает первую заявку от 2017 года на базовый маршрут газопровода, по которому трубы идут параллельно "Северному потоку".

В компании Nord Stream 2 AG ответили, что обычно считается, что рыбный промысел и трубопроводы могут работать, не мешая друг другу. Однако, не исключено, что будет произведена корректировка.