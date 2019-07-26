Сегодня в латвийском городе Екабпилсе, в Свято-Духовом мужском монастыре святой праздник – годовщина принесения домой единственной чудотворной иконы Латвии Пресвятой Богородицы «Якобштадтская». Сотни паломников съехались помолится латвийскому чуду.

Святой образ был обретен во время русско-шведской войны 1654-1667гг. При переправе через Западную Двину солдат шведской армии Яков Гудынский поддел копьем плывшую по реке дощечку. На берегу он обнаружил, что из дощечки течет кровь, а на потемневшей древесине проступает лик Божией Матери с младенцем. Шведский солдат принес образ в ближайший православный храм святого Георгия Победоносца. Этот храм находился в городке Якобштадт, а ныне – Екабпилс.









Более трех столетий Якобштадтская икона была поистине всенародной: ее привозили из Екабпилса для поклонения в Ригу, Елгаву, Спасо-Преображенскую пустынь.

Во время второй мировой войны икона была утрачена.

В 2008 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия Второго московские иконописцы по сохранившимся описаниям создали новый чудотворный образ.

В один день отслужив литургию, Святейший Патриарх сказал: «Эта икона будет чудотворной!»









Вскоре Якобштадтская икона замироточила.

Более 90 лет чудотворная икона находилась «вне дома». Сегодня она здесь, в своем доме, в Латвии. Чудеса продолжатся…

Анна: «Мне помогла Пресвятая Богородица «Якобштадтская. Помогла в поисках работы. Это чудо!»

Вера: «Всегда, когда молюсь, то на душе становится легче. Проблемы уходят».

Отец Николай, священнослужитель: «Молитесь иконе Пресвятой Богородицы «Якобштадтская». Молитесь всем сердцем и будет вам счастье. С Праздником!»