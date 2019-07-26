В Париже может обрушиться Нотр-Дам

В Париже рассказали, что свод знаменитого собора Нотр-Дам может обрушиться из-за аномальной жары. По этой же причине в сгоревшем соборе приостановлены реставрационные работы.

Архитектор Филипп Вильнев заявил, что собору может грозить разрушение из-за очень жаркой температуры в столице Франции, передаёт РенТВ. По словам эксперта, из-за аномальной жары вода, которую впитали в себя каменные своды Нотр-Дама, может быстро выпариться, из-за чего кладка потеряет прочность.

«Моя обеспокоенность связана с тем, что стыки и каменная кладка свода могут потерять свою прочность из-за того, что высохнут, и в результате обрушатся», - сказал Вильнев.