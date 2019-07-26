В пятницу, 26 июля, стало известно , что Россия готова предоставить Украине краткосрочный контракт на транзит газа в Европу после истечения 1 января 2020 года действующего соглашения. Уточняется, что заключать контракт на 10 лет для РФ невыгодно.

"Украина надеется на долгосрочную сделку на 10 лет. Это не выгодно. Устроит сделка на один год, чтобы можно было нарастить мощности и запустить оба "потока" (газопроводы "Северный поток - 2" и "Турецкий поток")", - передаёт слова источника, близкого к переговорам, агентство Reuters.

По данным агентства, данную информацию подтвердили представители "Газпрома" и источник в Евросоюзе. Отмечается, что в Минэнерго России от комментариев отказались.