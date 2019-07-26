В пятницу, 26 июля, пресс-служба операции объединенных сил в Донбассе выразила обеспокоенность "необычными сеансами освещения" катеров Морской охраны Государственной пограничной службы Украины с кораблей Береговой охраны ФСБ РФ в Азовском море.

"С направления, где распознан один из кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, который держится на определенном расстоянии, с наступлением темноты происходит освещение катеров Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета", - говорится в сообщении Facebook.

Представители пресс-службы ООС назвали данные действия - провокацией в водах Азовского моря. В тексте уточнили, что "необычное явление" наблюдается последние два дня примерно в одно и тоже время - "после 21.00 в Мариупольском районе" и длится несколько минут. В связи с этим организация приняла меры "по защите жизни и здоровья персонала" и доложили в соответствующие ведомства.