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Украина увидела опасность в "зелёном луче" РФ, который освещает катера в Азовском море

26 июля 2019, 12:29 [ «Аргументы Недели» ]

Украина увидела опасность в "зелёном луче" РФ, который освещает катера в Азовском море
фото: pixabay.com

В пятницу, 26 июля, пресс-служба операции объединенных сил в Донбассе выразила обеспокоенность "необычными сеансами освещения" катеров Морской охраны Государственной пограничной службы Украины с кораблей Береговой охраны ФСБ РФ в Азовском море.

"С направления, где распознан один из кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, который держится на определенном расстоянии, с наступлением темноты происходит освещение катеров Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета", - говорится в сообщении Facebook.

Представители пресс-службы ООС назвали данные действия - провокацией в водах Азовского моря. В тексте уточнили, что "необычное явление" наблюдается последние два дня примерно в одно и тоже время - "после 21.00 в Мариупольском районе" и длится несколько минут. В связи с этим организация приняла меры "по защите жизни и здоровья персонала" и доложили в соответствующие ведомства.

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