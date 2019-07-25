В Грузии состоится митинг за восстановление прежних отношений с РФ

В воскресенье, 28 июля, партия "Альянс патриотов Грузии" проведет в Батуми митинг. Одним из требований активистов будет отказ властей страны от воинственной риторики в отношении Российской Федерации.

Председатель парламентской фракции "Альянс патриотов Грузии" Георгий Ломия отметил, что на митинг могут прийти от 13 до 15 тысяч человек.