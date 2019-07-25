Глава Еврокомиссии и премьер-министр Великобритании обсудили Brexit

В четверг, 25 июля, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили Brexit. Отмечается, что политик и дипломат провели ранее сегодня телефонную беседу.

Юнкер подчеркнул, что Еврокомиссия готова анализировать любые идеи британской стороны по Brexit, однако лишь в том случае, если они соответствуют соглашению о выходе страны из ЕС, без его изменения.