В Белом доме рассказали подробности разговора Трампа с Зеленским

В четверг, 25 июля, в Белом доме рассказали о беседе президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, которая состоялась ранее сегодня.

Уточняется, что Трамп поздравил Зеленского с итогами недавних выборов в Верховную раду. Кроме того, в Белом доме уточнили, что стороны поделились мнениями о сотрудничестве в сферах энергетики и экономики, передает сегодня вечером РИА "Новости"

Известно также, что президент США и глава Украины обсудили способы укрепления отношений между странами. Трамп и Зеленский также подчеркнули, что с нетерпением ждут возможности встретиться.