Долг Украины вырос до 80 миллиардов долларов

За один месяц государственный долг Украины увеличился на 2 миллиарда долларов. Таковы данные Министерства финансов Украины.

По сути, это первый результат работы Зеленского на посту главы государства. Инаугурация нового украинского президента состоялась 20 мая. И тогда долг Украины составлял 78,39 миллиардов долларов. Спустя месяц, по состоянию на 30 июня, задолженность выросла до 80,35 миллиардов долларов.

Судя по детализации, займ был на внешнем рынке. Документ упоминает задолженность по выпущенным ценным бумагам на внешнем рынке в размере 1,14 миллиарда долларов. Около 200 миллионов украинские власти заняли у Deutsche Bank AG London. По десять миллионов Украине дали Германия, Япония и Франция. Кроме того у официального Киевы выросли долги перед международными финансовыми организациями.