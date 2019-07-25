Власти США приняли решение вернуть смертную казнь

В четверг, 25 июля, стало известно, что правительство Соединенных Штатов Америки приняло важное решение. Власти страны намерены вернуться к исполнению смертных приговоров на федеральном уровне.

В пресс-службе американского Минюста подчеркнули, что первыми будут казнены пятеро злоумышленников, виновных в убийстве детей и пожилых людей. Как уточняет "Росбалт", данные преступники жестоко издевались над своими жертвами, поэтому заслуживают такого наказания.

Известно, что приговоренным к смертной казни введут большую дозу психотропного препарата.