Власти США приняли решение вернуть смертную казнь
25 июля 2019, 19:29 [ «Аргументы Недели» ]
В четверг, 25 июля, стало известно, что правительство Соединенных Штатов Америки приняло важное решение. Власти страны намерены вернуться к исполнению смертных приговоров на федеральном уровне.
В пресс-службе американского Минюста подчеркнули, что первыми будут казнены пятеро злоумышленников, виновных в убийстве детей и пожилых людей. Как уточняет "Росбалт", данные преступники жестоко издевались над своими жертвами, поэтому заслуживают такого наказания.
Известно, что приговоренным к смертной казни введут большую дозу психотропного препарата.