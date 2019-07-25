Против автор предвыборного ролика, где сбивают Зеленского, завели дело
25 июля 2019, 19:32 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Штаб Зеленского «Команда Зе» сообщил о возбуждении уголовного дела. Обвиняемым стал автор ролика, в котором подавшегося в политику шоумена сбивает грузовик. Сообщается, что его уже нашли.
В скандальном ролике было использовано видео предвыборной рекламы еще кандидата Зеленского. Кадры в конце были изменены. По экрану проносится грузовик, и похоже, что он сбивает кандидата.
Провокационный ролик разместил у себя тогдашний основной соперник нынешнего президента Украины, Петр Порошенко. Теперь, после победы Зеленского, полиция возбудила уголовное дело против автора скандального ролика.
«Нацполиция открыла уголовное производство по статье "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля», — заявила пресс-служба «Команды Зе» на официальной facebook-странице: «Также была просьба к суду предоставить доступ к информации о предоставлении провайдером IP-адреса предполагаемого автора. Более того, это видео нашли в аккаунте у того же пользователя».
Команда Зеленского пообещала автору ролика лишение свободы на пять лет.