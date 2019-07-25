Стало известно, в каких странах чаще всего болеют дети туристов из России

Стало известно, в каких странах дети туристов из России болеют чаще всего. Специалисты подсчитали, на каких курортах родители максимальное количество раз обращались за медпомощью в 2017 и 2018 годах.

На первом месте в данном антирейтинге находится Болгария – на нее приходится практически треть (29,55 процента) всех обращений, передает РИА "Новости"

Далее следует Турция с показателем 10,08 процента, а также Испания (9,73 процента). На четвертой строчке оказался Кипр (6,06 процента), а на пятой – Таиланд (5,73 процента), который в прошлом году занимал третье место в этом списке.

На Россию в антирейтинге пришлось 2,38 процента обращений.